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На Труда в Пскове столкнулись автобус и легковушка

Около дома №47 на улице Труда в Пскове столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Cо слов очевидцев, номер маршрута автобуса - 11. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло вечером 16 ноября.

Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте», Алексей Салин

«На месте еще работают сотрудники полиции. По предварительным данным, легковой автомобиль выезжал с второстепенной дороги и не предоставил право проезда автобусу. Водитель легкового автомобиля получил ушибы», - отметили в пресс-службе.

Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте»

Также в полиции добавили, что участники ДТП не были в состоянии алкогольного опьянения.