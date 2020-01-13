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Автобус «Санкт-Петербург - Псков» попал в ДТП в Ленобласти

Автобус «Санкт-Петербург — Псков» попал в ДТП в Ленинградской области, сообщает портал 47news. В утренней аварии в Гатчинском районе в два приема столкнулись семь легковых автомобилей и два автобуса, сообщили в дорожной полиции.

По предварительным данным, ДТП произошло в 7.30 13 января на 33 километре Киевского шоссе в районе деревни Дони. В попутном направлении из Петербурга столкнулись девять транспортных средств, в том числе микроавтобус «Мерседес Спринтер» и междугородний автобус «Неоплан» сообщением «Петербург - Псков». В нем находилось четыре человека, они не пострадали. По предварительной информации, один человек получил легкие травмы в автомобиле «Вольво S80».

Как уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП было два, а по данным на девять утра, имеется информация об одном пострадавшем в легковом автомобиле. На месте находятся представители обслуживающей дорогу подрядной организации, ГИБДД, скорая помощь. «Покрытие на участке, где произошло ДТП, влажное, было обработано противогололедными материалами. Затора нет», - сообщили в «Упрдоре».

На месте работают наряды ГИБДД, обстоятельства аварии уточняются.