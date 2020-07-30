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Два человека пострадали в результате столкновения мопеда и ВАЗа в Порховском районе

ДТП с пострадавшими произошло 30 июля в Порховском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Около 11.40 на дороге Верхний Мост - Деменино у деревни Ладово водитель мопеда «Рейсер», житель деревни Муксино 1963 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся в автомобилем ВАЗ-2107 под управлением жителя деревни Славковичи 1965 года рождения.

В результате водитель мопеда получил ушибы, а его пассажир 1976 года рождения госпитализирован с открытым переломом голени.

Все участники столкновения были трезвы. По данному факту проводится проверка