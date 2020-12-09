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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Сбитого пешехода оштрафовали на 1000 рублей в Великих Луках

16.12.2020 17:32|ПсковКомментариев: 0

Сбитого пешехода оштрафовали на 1000 рублей в Великих Луках. Как сообщил Псковской Ленте Новостей информированный источник в правоохранительных органах, 16 декабря в 8.10 в Великих Луках на проспекте Гагарина, 88Б водитель «Рено Логан», мужчина 1982 года рождения, сбил пешехода-ровесника.

Водитель рассказал полицейским, что пешеход вышел на проезжую часть в неположенном месте. Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

В отношении пешехода составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.30 КоАП РФ в размере 1000 рублей, за создание помехи в движении транспортному средству.

Теги: #ДТП #штраф
Источник: Псковская Лента Новостей
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