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Кондуктор городского автобуса пострадала из-за водителя «Киа» в Пскове

Водитель «Киа» врезался в автобус на улице Труда в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 25 июня около 20.00 на улице Труда у дома 47.

Водитель «Киа Серато», пскович 1995 года рождения не уступил дорогу автобусу МАЗ, под управлением мужчины 1961 года рождения. Водитель автобуса применил экстренное торможение, в результате чего в салоне произошло падение кондуктора - 1985 года рождения. Женщина получила травмы головы, рану лица и ушиб колена.

По факту ДТП проводится проверка.