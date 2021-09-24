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Более 60 человек погибли в ДТП на псковских дорогах с начала года

Аварийность на дорогах в Псковской области снизилась на 19% с начала текущего года. Об этом сообщил заместитель начальника регионального УГИБДД УМВД России на пресс-конференции ПЛН 23 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По данным замначальника регионального УГИБДД Юрия Шестакова, в ДТП погибли 66 человек, были ранены 667 человек.

Также, продолжил он, с 73 до 47 сократилось количество ДТП с участием детей. Пострадали 50 детей (в прошлом году показатели были выше — 60).

«К сожалению, число погибших детей такое же. Пять детей погибли, как и в прошлом году», - заключил замначальника.