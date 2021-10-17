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Полиция ищет свидетелей смертельного «тест-драйва» под Псковом

Полиция ищет свидетелей смертельного «тест-драйва» под Псковом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по Псковскому району, в производстве следственного отдела находится материал проверки по факту дорожно-транспортного происшествия.

В ходе проверки установлено, что 21 сентября около 03.04 минут на 4 километра автодороги Корытово - Пристань, проходящей по территории Псковского района, водитель автомобиля марки «Mercedes Benz E 200», житель города Пскова, не справился с управлением и совершил наезд на линию электропередач. В результате данного ДТП пассажир автомобиля скончался на месте происшествия от полученных травм.

В настоящее время органы предварительного следствия ведут поиск свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия с целью установления обстоятельств произошедшего. Свидетелей просят обратиться в органы предварительного следствия по телефону 676872 (дежурная часть ОМВД России по Псковскому району) или в кабинет №14 ОМВД России по Псковскому району к следователю Васильеву.

Ранее сообщалось, что в машине находились пять человек – три молодых человека и две девушки, все 2001 года рождения. В результате ДТП погиб один из пассажиров. Пострадали три человека: водитель, пассажир и пассажирка. Все были госпитализированы. Водитель рассказал сотрудникам полиции, что собирался покупать автомобиль, это была тестовая поездка.