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Девушка пострадала в результате столкновения двух автомобилей в Пскове

Девушка пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия в Пскове 9 декабря. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло у дома №110 на улице Ипподромной в 21.05. Водитель автомобиля «Опель Астра», мужчина 1989 года рождения, при выезде на регулируемый перекресток по второстепенной дороге не уступил дорогу водителю транспортного средства «Шевроле Лачетти», за рулем которого находился мужчина 1999 года рождения. Последний двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение.

В ДТП пострадала пассажир «Шевроле», девушка 2002 года рождения. С ушибами ее доставили в Псковскую областную больницу, а после осмотра отпустили домой.

В ведомстве добавили, что оба водителя были трезвы.