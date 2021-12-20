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Женщина в Себежском районе шла по центру дороги и попала под колеса автомобиля

Женщину сбили в Себежском районе 20 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 12.30 на 12-м километре автодороги Максютино - Родионово. Водитель 1951 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Тиида», ехал в направлении деревни Максютино и совершил наезд на пешехода, женщину 1959 года рождения, которая двигалась в попутном направлении по центру проезжей части.

В последствии пешеход обратилась в медицинское учреждение с телесными повреждениями, ей диагностировали сотрясение головного мозга, ссадину лба и ушиб грудной клетки.