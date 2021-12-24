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Автомобиль перевернулся в Гдовском районе

Автомобиль перевернулся в Гдовском районе. Как пишет газета «Гдовская заря», ДТП произошло на 79-м километре автодороги Псков - Гдов - Сланцы.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2114 на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. За рулем был уроженец Плюсского района, он направлялся в сторону Гдова. Также с мужчиной была девушка-пассажир. Медицинская помощь участникам аварии не потребовалась.

В результате ДТП машина получила незначительные механические повреждения. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.