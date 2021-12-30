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Женщина попала в ДТП в Псковском районе, в машине были два ребенка

Женщина попала в ДТП в Псковском районе 31 декабря. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по району.

Фото здесь и далее: ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 9.40 на 297 километре автодороги Санкт-Петербург - Невель.

Водитель автомобиля «Хендай Элантра», женщина 1976 года рождения, на прямом участке дороги не справилась с управлением и съехала в правый по ходу движения кювет. В машине находились два несовершеннолетних ребенка.



В результате ДТП пострадал пассажир, мужчина 1951 года рождения. Медики осмотрели его на месте происшествия, госпитализировать не стали.



В ведомстве добавили, что автомобиль двигался из Санкт-Петербурга в Республику Беларусь, водитель находилась в трезвом состоянии.