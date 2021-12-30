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ДТП с автобусом произошло в Печорском районе

ДТП с автобусом произошло в Печорском районе сегодня, 31 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в 9.55 на 20 километре дороги Неелово - Куничина Гора - Печоры.

Водитель автомобиля «Джип Черокке» 1979 года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Здесь он столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом ПАЗ под управлением мужчины 1962 года рождения.

В результате ДТП пострадал водитель «Джипа». Он получил ушибленную рану правого коленного сустава и ушиб правого плеча. Водитель автобуса также получил ушиб правого бедра, левого плеча и артериальную гипертензию. Госпитализация обоим водителям не потребовалась.

На месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.