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Шесть человек пострадали в результате ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель

Шесть человек пострадали в результате ДТП сегодня на трассе Санкт-Петербург - Невель в Стругокрасненском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Автомобиль «Джили» столкнулся с иномаркой «Вольво» сегодня днем. По предварительным данным, женщина за рулем «Джили» двигалась из Пскова в Санкт-Петербург, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Машина столкнулась с «Вольво» и съехала в кювет.

В результате ДТП пострадала женщина, управлявшая «Джили», ее госпитализировали. Помимо этого, в ее автомобиле находились три пассажира - женщина и двое детей четырех лет. Им также оказали медицинскую помощь.

Кроме того, в дорожно-транспортном происшествии пострадал мужчина, находившийся за рулем «Вольво». С ним также ехала несовершеннолетняя девочка.

На месте случившегося работают сотрудники МЧС, Госавтоинспекции и скорая помощь. Причины и обстоятельства произошедшего пока устанавливаются.