←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
в МРЭО Живая очередь
Почему нужно менять резину сейчас?
Какой автомобиль надежнее?
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
Правила замены масла
Как не запустить автомобиль
Кто на чем экономит при обслуживании?
Что русскому хорошо то китайцу...
Узнаешь себя?
Чем опасен дождь для авто
Остановку? Да пусть переносят
Кольцо с дровяником
Все ограничения движения
ещё ДТП 20.01.2022 10:320 Водитель обратился в больницу после ДТП на Крестовском шоссе в Пскове 21.01.2022 20:000 Сбивший женщину водитель в Пскове отказался от прохождения медосвидетельствования 21.01.2022 18:240 Автомобиль сбил женщину на улице Аллейной в Пскове 21.01.2022 15:361 КамАЗ столкнулся с автомобилями премиум-класса в Пскове 21.01.2022 13:210 Женщину госпитализировали после столкновения автомобилей в Островском районе 21.01.2022 09:201 Стали известны подробности ДТП с УАЗом в Опочецком районе
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Сбивший женщину водитель в Пскове отказался от прохождения медосвидетельствования

21.01.2022 20:00|ПсковКомментариев: 0

Сбивший женщину водитель в Пскове отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

ДТП случилось 21 января в 17:45 у дома №1 на улице Аллейной. По предварительной информации, автомобиль «Ауди А6» под управлением водителя 1977 года рождения сбил женщину 1954 года рождения, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую доставили в областную больницу. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Теги: #ДТП #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
В каком направлении должно действовать одностороннее движение на улице Свердлова в Пскове?
В опросе приняло участие 87 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
21.01.2022, 20:000 Сбивший женщину водитель в Пскове отказался от прохождения медосвидетельствования 21.01.2022, 18:240 Автомобиль сбил женщину на улице Аллейной в Пскове 21.01.2022, 17:340 Быть осторожными на дорогах в условиях непогоды призвали псковичей в ГИБДД 21.01.2022, 17:120 Борис Елкин пообещал изучить предложение общественников о дорожном буфере
21.01.2022, 16:130 Автобус между Псковом и Печорами будет ходить ежедневно 21.01.2022, 15:361 КамАЗ столкнулся с автомобилями премиум-класса в Пскове 21.01.2022, 14:380 Дизельное топливо в Псковской области подорожало более чем на 17% за год 21.01.2022, 14:050 Более 200 километров дорог отремонтируют в Псковской области в 2022 году
21.01.2022, 13:210 Женщину госпитализировали после столкновения автомобилей в Островском районе 21.01.2022, 12:250 Дороги в двух районах Псковской области перекроют для проведения авторалли 21.01.2022, 09:201 Стали известны подробности ДТП с УАЗом в Опочецком районе 20.01.2022, 19:040 Два человека пострадали в ДТП в Опочецком районе
20.01.2022, 17:321 Стали известны маршруты псковских автобусов на время ремонта улицы Фабрициуса 20.01.2022, 17:182 Более половины жителей Псковской области довольны качеством дорог - опрос 20.01.2022, 14:250 Пожилого псковича будут судить за смертельное ДТП в Пензенской области 20.01.2022, 12:460 Псковская прокуратура выявила нарушения на железнодорожных переездах
20.01.2022, 11:480 Псковичам напомнили о возможности пожаловаться на состояние дорог в соцсетях 20.01.2022, 11:140 Железнодорожный переезд в Великих Луках закроют для движения автомобилей 25 января 20.01.2022, 10:320 Водитель обратился в больницу после ДТП на Крестовском шоссе в Пскове 20.01.2022, 09:163 Продолжение улицы Кузбасской Дивизии от Юбилейной до Народной начнут строить в 2023 году
19.01.2022, 20:5311 С 1 февраля на улице Фабрициуса в Пскове ограничат движение транспорта из-за ремонта 19.01.2022, 18:203 Устранены неполадки в работе светофора на Рижском проспекте в Пскове 19.01.2022, 16:300 До конца января продолжится прием заявок на ремонт моста через Милевку в Пскове 19.01.2022, 16:162 Освещение на Октябрьском проспекте в Пскове починят до 30 января
19.01.2022, 13:340 ДТП с автобусом произошло в Псковском районе 19.01.2022, 11:530 В Великих Луках возбудили дело по факту смертельного ДТП в новогоднюю ночь 19.01.2022, 11:510 Каким будет одностороннее движение у школы №2 в Пскове – новая тема опроса в «Автомире» 19.01.2022, 11:060 Великолучанке ограничили свободу за покупку поддельного документа
19.01.2022, 10:281 Микроавтобус насмерть сбил пешехода в Великих Луках 19.01.2022, 10:261 Проезд в маршрутках может обойтись псковичам в 60 рублей 19.01.2022, 09:440 Пенсионерку госпитализировали после наезда автомобиля в Пскове 18.01.2022, 17:540 «Мерседес» могут приобрести псковичи на торгах
18.01.2022, 16:470 В Псковской области планируют за год отремонтировать более 200 км дорог 18.01.2022, 15:130 В псковском ГИБДД напомнили о преимуществах подачи электронных заявлений 18.01.2022, 12:380 «Беседка»: Замначальника УГХ Пскова Александр Грацкий о зимнем содержании городских территорий. ВИДЕО 18.01.2022, 12:083 Интерактив: Стой-иди
18.01.2022, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Александром Грацким 18.01.2022, 10:200 Двух пьяных водителей-рецидивистов задержали в Печорах 18.01.2022, 10:120 Псковича осудили за предъявление фальшивого водительского удостоверения 18.01.2022, 09:260 Девочка пострадала в результате ДТП в Невеле
17.01.2022, 18:002 Знакомые жертв ДТП в Печорах рассказали о погибших 17.01.2022, 17:250 Дорогу Новгородка - Пушкинские Горы капитально отремонтируют за два года 17.01.2022, 16:461 Полистовский заповедник купил вездеход для патрулирования болот. ФОТО 17.01.2022, 14:540 Автомобиль перевернулся на крышу в Себежском районе
17.01.2022, 14:313 Опубликованы фотографии с места ДТП с пострадавшими детьми в Палкинском районе 17.01.2022, 13:481 В полиции уточнили число пострадавших в крупном ДТП в Палкинском районе 17.01.2022, 13:190 Четверо детей пострадали в столкновении трех автомобилей в Палкинском районе 17.01.2022, 12:200 Два автомобиля столкнулись на проспекте Энтузиастов в Пскове
17.01.2022, 12:170 В России утвердили беззаявительное назначение инвалидам компенсаций по ОСАГО 17.01.2022, 11:310 Более 1800 нарушений ПДД пресекли псковские полицейские за неделю 17.01.2022, 10:210 Пьяного тракториста задержали в Новоржевском районе 17.01.2022, 09:391 Пассажир «Шкоды» пострадал в ДТП с пьяным водителем в Островском районе
17.01.2022, 09:301 Тест-драйв ПЛН — Geely Coolray. ВИДЕО 17.01.2022, 07:003 В России хотят увеличить потребление газа вместо бензина 16.01.2022, 17:429 Сотрудница Псково-Печерской обители стала жертвой ДТП в Печорах 16.01.2022, 17:220 В псковском ГИБДД разъяснили изменения в законодательстве о техосмотре
16.01.2022, 12:1020 Трое мужчин и две женщины погибли в ДТП в Печорах. ФОТО 16.01.2022, 09:544 Число погибших в ДТП в Печорах возросло до пяти 16.01.2022, 09:300 Три человека погибли в результате ДТП в Печорах 15.01.2022, 20:492 Николай Козловский поручил усилить подсыпку улиц в Великих Луках
15.01.2022, 16:240 Мужчина повторно сел нетрезвым за руль и попался полиции в Изборске 15.01.2022, 14:014 Синоптики предупредили о гололедице на дорогах Псковской области 16 января 15.01.2022, 13:120 Женщину госпитализировали после наезда автомобиля в Пскове 14.01.2022, 17:551 ГИБДД призывает псковичей быть осторожными на дорогах в условиях непогоды
14.01.2022, 16:260 Число пострадавших в смертельном ДТП под Куньей возросло 14.01.2022, 15:340 Смертельное ДТП произошло под Куньей 14.01.2022, 11:250 Легковой и грузовой автомобили столкнулись в Пскове 14.01.2022, 11:060 Водитель «Фольксвагена» пострадал в результате ДТП в Псковской районе
14.01.2022, 10:370 Пункт весогабаритного контроля установили в Стругокрасненском районе 13.01.2022, 16:491 Дорожная авария с пьяным водителем произошла в Пскове 13.01.2022, 16:110 ВТБ: Продажи автокредитов в России могут обновить рекорд в 2022 году 12.01.2022, 21:345 Псковская область ремонтирует дороги с применением инновационных технологий
12.01.2022, 17:545 Стали известны сроки строительства Северного обхода Пскова 12.01.2022, 17:231 Пешеходная зона Троицкого моста после реконструкции не будет меньше нормы 12.01.2022, 16:223 В дорожном комитете дали рекомендации по порядку работы с недобросовестными подрядчиками 12.01.2022, 15:062 Псковских водителей и пешеходов предупредили о гололеде 13 января
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.