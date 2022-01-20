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Сбивший женщину водитель в Пскове отказался от прохождения медосвидетельствования

Сбивший женщину водитель в Пскове отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

ДТП случилось 21 января в 17:45 у дома №1 на улице Аллейной. По предварительной информации, автомобиль «Ауди А6» под управлением водителя 1977 года рождения сбил женщину 1954 года рождения, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую доставили в областную больницу. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.