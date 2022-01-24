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Более 20 ДТП с участием детей произошло за год в Пскове

Более 20 дорожно-транспортных происшествий с участием детей произошло в Пскове в 2021 году. Об этом сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 24 января.

«В 2021 году на территории города Пскова зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних», - отметил он. 17 из них были пешеходами, трое — пассажирами, двое — велосипедистами.

Снижение количества ДТП с участием детей составило 15,4%. На 21% снизилось количество раненых детей в дорожных авариях. Погибших детей не было, добавил Владимир Папорт.