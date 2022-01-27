Младенец пострадал в результате ДТП в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.
По предварительным данным, дорожная авария произошла сегодня, 27 января, в 6.30 около дома №141 по улице Леона Поземского.
Водитель автомобиля «Ниссан Альмера», женщина 1988 года рождения, не справилась с управлением, и транспортное средство врезалось в осветительную опору. В результате пострадал ребенок 2021 года рождения, который получил ушибы лобной области.
Кроме того, ушибы грудного отдела и левого плеча получил пассажир автомобиля - мужчина 1986 года рождения. Пострадавших доставили в больницу для осмотра.