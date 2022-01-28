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Два «Фольксвагена» столкнулись в Порховском районе, есть пострадавшие

Два человека пострадали в результате ДТП в Порховском районе 28 января. Авария произошла около 10.30 на 158-м километре автодороги Новгород - Псков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», мужчина 1991 года рождения, на закруглении проезжей части не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где его машина столкнулась с машиной «Фольксваген Транспортер» под управлением мужчины 1969 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения (ушибы) получили водитель и пассажир автомобиля «Фольксваген Пассат». На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего.