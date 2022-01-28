«Жигули» разорвало на части в ДТП с фурой на трассе Петербург - Псков

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло в пятницу на трассе Петербург — Псков в Гатчинском районе Ленинградской области.
По предварительным данным, около 9.00 на 58-м километре автодороги Р-23 «Псков», у деревни Старые Черницы, лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Также была задета еще одна легковая машина.
На фотографии с места аварии видно, что одной из машин — «Жигулям» — оторвало переднюю часть.
Фото: 47News.ru
Как передают петербургские СМИ, в аварии пострадал один человек. Его передали медикам.