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«Жигули» разорвало на части в ДТП с фурой на трассе Петербург - Псков

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло в пятницу на трассе Петербург — Псков в Гатчинском районе Ленинградской области.

По предварительным данным, около 9.00 на 58-м километре автодороги Р-23 «Псков», у деревни Старые Черницы, лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Также была задета еще одна легковая машина.

На фотографии с места аварии видно, что одной из машин — «Жигулям» — оторвало переднюю часть.

Фото: 47News.ru

Как передают петербургские СМИ, в аварии пострадал один человек. Его передали медикам.