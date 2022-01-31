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Два автомобиля перевернулись в кювет в Псковском районе

Два автомобиля перевернулись в кювет за деревней Череха в Псковском районе вечером 1 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по району.

Первое ДТП произошло в 17.50 на 296-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель. Мужчина за рулем УАЗа не справился с управлением, в результате чего автомашина опрокинулась в придорожный кювет. Водитель двигался в сторону Пскова без пассажира, в аварии никто не пострадал. К моменту прибытия инспекторов ГИБДД автомобиль уже вытащили из кювета.

Затем, в 18.20, по той же автодороге из Пскова в деревню Стремутка ехала женщина 1971 года рождения. Она была за рулем автомобиля «УАЗ Патриот». На 295-м километре дороги водитель не справилась с управлением и съехала в кювет. Во время этого ДТП также никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Дорожные инспекторы в связи со снегопадом просят соблюдать правила дорожного движения и следить за скоростным режимом. От опасных маневров на дороге водителям рекомендуют воздержаться.