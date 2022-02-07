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Два автомобиля столкнулись в Пустошкинском районе, пострадал человек

Человек пострадал в дорожно-транспортном происшествии в Пустошкинском районе 7 февраля. Авария произошла возле деревни Алоль около 14.00.

Как сообщает газета «Вперед», в сторону Пскова двигался легковой автомобиль «Тойота Венза», водитель которого не учел погодные условия, скользкое дорожное покрытие, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и совершил столкновение с автомашиной «Лада».

Один из участников ДТП получил незначительные травмы, медики оказали ему скорую помощь. На месте работают сотрудники ГИБДД и дорожные службы.