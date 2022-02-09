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Водитель пострадал в ДТП в Дедовичском районе

Водитель пострадал в ДТП в Дедовичском районе сегодня, 9 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП с участием автомобилей «БМВ» и «Шевроле Лачетти» произошло на въезде в деревню Пожеревицы. Автомобили двигались навстречу друг другу.

По предварительной информации, водитель «БМВ» не справился с управлением транспортом, в результате чего произошло столкновение. Имеется информация об одном пострадавшем - это мужчина, водитель автомобиля «Шевроле».

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося уточняются.