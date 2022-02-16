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Начинающий водитель врезалась в световую опору в Пскове. ФОТО

Начинающий водитель попала в ДТП в Пскове утром 16 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, это произошло около 7.00 на улице Инженерной, напротив дома №79-б по улице Труда.

Водитель «Пежо», девушка 2003 года рождения не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась световую опору. Пострадала водитель, обратилась за медицинской помощью.

У нее выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рана лба.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.