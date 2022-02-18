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Нетрезвый пешеход попал под колеса автомобиля в Пскове

Нетрезвый пешеход попал под колеса автомобиля в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

По предварительной информации, ДТП произошло вчера, 17 февраля, в 21.45 у дома №85 по улице Юбилейной.

Девушка 1997 года рождения за рулем автомобиля «Хендай» совершила наезд на пешехода. Его личность в настоящее время устанавливается. Мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо, по ходу движения транспорта, в зоне видимости пешеходного перехода.

После аварии пешехода доставили в Псковскую областную больницу. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель был трезв.