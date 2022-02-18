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Лобовое столкновение автомобилей произошло в Псковском районе

Лобовое столкновение автомобилей произошло в Псковском районе 19 февраля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 17.30 вблизи деревни Богданово на 13-м километре автодороги Псков - Гдов. По предварительной информации, столкнулись автомобили «Мицубиси» и «Ауди».

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГИБДД. Как Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников, в ДТП есть пострадавшие. Обстоятельства произошедшего выясняются.