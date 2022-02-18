АвтоМир / Происшествия / ДТП

В результате ДТП в Псковском районе скончался один из водителей

Один из водителей, попавших в ДТП в Псковском районе 19 февраля, скончался до приезда скорой помощи. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по району.

Фото здесь и далее: ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло около 17.20 на 12-м километре трассы Псков - Гдов - Сланцы. Водитель автомобиля «Ауди 80», мужчина 1963 года рождения, на опасном участке дороги выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с машиной «Мицубиси Кольт», за рулем которой был мужчина 1990 года рождения.

В результате ДТП водитель автомобиля «Ауди» скончался на месте до приезда скорой помощи. Также пострадали водитель и пассажирка второй машины, их доставили в больницу.