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Столкнувшийся с машиной велосипедист в Острове сломал несколько ребер

Велосипедист, попавший в дорожно-транспортное происшествие в городе Острове 13 марта, получил ушиб грудной клетки, перелом 6-8 ребер слева, перелом ключицы слева и гематому волосистой части головы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Напомним, ДТП произошло около 20.07 в микрорайоне Строитель. Мужчина 1956 года рождения, управляя велосипедом «Стелс», совершил касательное столкновение с автомашиной «Лада Гранта» под управлением водителя 1977 года рождения, движущейся во встречном направлении.

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