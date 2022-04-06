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Сбитая на пешеходном переходе в Пскове девочка получила перелом кости

Сбитая на пешеходном переходе в Пскове 5 апреля девочка получила перелом кости правой стопы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову. Автомобиль проехал пострадавшей по ноге. Кроме того, ребенка зацепило зеркалом заднего вида.

Полиция продолжает проверку по факту ДТП. В ГИБДД просят всех, кто стал очевидцем данного происшествия или владеет какой-либо информацией о произошедшем, обратиться по телефонам: 102, 29-25-83.

Как сообщалось ранее, 5 апреля в 13.05 у дома №36 на улице Юбилейной произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Шевроле Лачетти», мужчина 1976 года рождения, совершил наезд на девочку 2009 года рождения. Она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали.