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Великолукский депутат стал участником ДТП, в котором пострадал ребенок

Депутат Великолукской городской Думы, заместитель главы города Виктор Волынцев прокомментировал дорожно-транспортное происшествие, участником которого он стал. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает интернет-портал «Луки.ру»

«Сегодня в социальных сетях начала распространяться недостоверная информация, которая касается меня. Хочу пояснить. Да, я являюсь участником ДТП, в котором незначительно пострадал несовершеннолетний ребенок. На данном этапе идет разбирательство, в ходе которого правоохранительные органы дадут оценку случившемуся», — сказал Виктор Волынцев.

Как отмечает издание, в четверг, 7 апреля, в 14:02 у дома №19 по проспекту Гагарина водитель автомобиля Volvo CX90 не уступил дорогу мальчику 2008 года рождения, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу, и совершил наезд на ребенка.

Напомним, Виктор Волынцев родился 19 ноября 1953 года. В прошлом служил на различных офицерских должностях. В 1998 году в звании полковника ушел на пенсию с должности заместителя начальника отдела международно-договорной и погранпредставительской деятельности Забайкальского пограничного округа. Депутатом Великолукской городской Думы впервые был избран в 2007 году. В 2010 году был избран главой города Великие Луки. В дальнейшем вновь избирался депутатом гордумы.