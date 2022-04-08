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Псковские полицейские ищут очевидцев ДТП с пострадавшим ребенком

Псковские полицейские ищут очевидцев ДТП с пострадавшим ребенком. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: УМВД России по Псковской области

Авария произошла в Пскове 5 апреля, в 13.05 около дома №36 по улице Юбилейной. Его участниками стали мужчина 1976 года рождения, управлявший автомобилем «Шевроле Лачетти», и пешеход - девочка 2009 года рождения.

В результате ДТП ребенок пострадал, и девочку доставили в больницу.

Всех, кто стали очевидцами данного происшествия или владеют какой-либо информацией о произошедшем, просят обратиться по телефонам - «102», 29-25-83.