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Легковой автомобиль попал в ДТП в Великолукском районе

Легковой автомобиль попал в ДТП в Великолукском районе 17 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В 16:40 сотрудникам МЧС поступило сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля на первом километре трассы Великие Луки – Усвяты. Для ликвидации ДТП привлекли один автомобиль службы МЧС, троих человек.

Вызвать службу спасения можно по телефону 112, напомнили в управлении. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.