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Двух человек госпитализировали после столкновения автомобиля с деревом в Великолукском районе

Два человека пострадали при столкновении автомобиля с деревом в Великолукском районе 17 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 9.35 на 15-м километре автодороги Лакомица - Локниха.

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Водитель 1969 года рождения, житель Великолукского района, управлял автомобилем «Фольксваген Джетта» и не соблюдал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. В результате мужчина не справился с управлением и автомобиль съехал в левый кювет, где врезался в дерево.

В ДТП пострадали водитель и пассажир, их доставили в Великолукскую межрайонную больницу.