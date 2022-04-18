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Пешеход погиб на дороге в Псковском районе

Пешехода сбили насмерть на дороге Псков - Изборск в Псковском районе 18 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 21.50 на 12-м километре дороги. Водитель автомобиля «Шевроле Каптива» 1969 года рождения совершил наезд на пешехода 1987 года рождения. Мужчина находился на проезжей части в темное время суток без световозвращающих элементов, вне населенного пункта, уточнили в ведомстве.

Пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.