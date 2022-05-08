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Опубликовано фото с места смертельного ДТП в Себежском районе

Пресс-служба УМВД России по Псковской области распространило фото с места смертельного ДТП в Себежском районе.

Как сообщалось ранее, двое юных пассажиров погибли при столкновении автомобиля с поездом в поселке Идрица Себежского района. ДТП произошло около половины первого ночи 10 мая. По предварительной информации, автомобиль «Фольксваген Гольф» под управлением молодого человека 2004 года рождения переезжал через железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, в результате чего транспортное средство столкнулось с железнодорожным составом.

В больницу с травмами различной степени тяжести доставили водителя автомобиля и пассажира 2005 года рождения. Еще двое пассажиров, 2005 и 2003 годов рождения, от полученных травм погибли.

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