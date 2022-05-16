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Мотоциклист попал в больницу после столкновения с автомобилем в Пскове

Мотоциклист пострадал после столкновения с автомобилем на улице Алмазной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло в 13.05 у дома №1. Водитель «Лада Ларгус», мужчина 1975 года рождения, при совершении разворота не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом «Кавасаки», за рулем которого находился мужчина 2000 года рождения.

В результате аварии пострадал молодой человек, управлявший мотоциклом. Его доставили в областную больницу. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.