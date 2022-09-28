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Оценка моральных страданий стала темой обсуждения в суде по делу о резонансном ДТП под Стяглами

Состоялось еще одно заседание по делу о резонансном ДТП, произошедшем под Стяглами 13 января 2020 года. В суде выступили два свидетеля стороны защиты, а отдельной темой для дискуссии стали методы оценки моральных страданий потерпевшей стороны.

Началось судебное заседание с допроса свидетеля защиты, которой удалось заснять проведение второго следственного эксперимента, который следователь Сидяков по своему усмотрению признал недействительным и который, доказывал невиновность подсудимого.

Потерпевшие выступали против предоставления этого доказательства и ссылались на возможность допросить проводившего эксперимент следователя Егорова. Однако следователь отказал стороне защиты , в просьбе его прихода в суд, сославшись на сильную занятость. Поскольку не ясно, удастся ли допросить следователя Егорова вообще, суд удовлетворил ходатайство адвоката, и свидетеля пригласили в зал. Ходатайство о вызове следователя с помощью судебной повестки суд отклонил.

Свидетель пояснила, что 31 марта 2020 года она ехала в Печки, чтобы поздравить с днем рождения Георгия Кухи, с которым поддерживала деловые отношения с 2011 года. Она увидела, что участок дороги за Стяглами перекрыт, а на дороге стоит «Лексус» - такой же, какой был у подсудимого. Она позвонила ему, чтобы уточнить, не его ли это автомобиль. Он попросил сделать видеозапись происходящего.

Как ранее показывал Георгий Кухи, его самого на следственном эксперименте не было, поскольку его не пригласили.

Свидетель вышла из машины и встала на расстоянии примерно 70 метров от места проведения эксперимента. Здесь она простояла почти все время, которое проводился эксперимент — с 21.11 до 22.19. По ее словам, на видео различимы голоса сына погибшего Владимира Струтинского — Антона — и людей, которые с ним общались в ходе эксперимента. Особое внимание она обратила на то, что дорогу перед проведением эксперимента поливали пожарные машины.

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Все время проведения эксперимента свидетель простояла невдалеке от расставленных следователями машин и произвела 5 коротких видеозаписей. Затем она отправила все их адвокату Георгия Кухи, и дальнейшая судьба видеороликов больше не обсуждалась.

Указать конкретные координаты места проведения эксперимента спустя 2,5 года свидетель не смогла. Из-за этого потерпевшие поставили под сомнение то, что свидетель была на месте и снимала это сама. По их мнению, она могла получить видеозапись от третьих лиц через мессенджеры. Потерпевшие требовали доказать авторство иными путями (не только наличием видеоролика в галерее телефона). Тем не менее, суд снял этот вопрос.

Участники заседания изучили все видеозаписи. После этого прокурор заявил, что непонятно, какое доказательственное значение имеет конкретная видеозапись. Потерпевшие обратили внимание на плохое качестве видео и звука, а также на то, что запись сделана фрагментарно и не фиксирует весь эксперимент от начала до конца. Приняв во внимание все эти доводы, суд отказал в приложении такого доказательства.

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Затем в зал суда пригласили еще одного свидетеля защиты. Это автор публикации в группе «Жесть по-псковски», в которой водитель указал, что в этот день был «дичайший гололед».

В своем выступлении мужчина пояснил: утром 13 января он выехал из Пскова, чтобы забрать свою знакомую в одной из деревень Печорского района. Этот свидетель стал первым, который заявил, что в этот день, по его воспоминаниям, моросил дождь. Дорожное покрытие с ночи было мерзлым и покрыто льдом. Поэтому влага, которая на него оседала, давала очень плохое сцепление с дорогой даже при наличии шипованной резины, подчеркнул свидетель.

Прокуратура попросила мужчину нарисовать схему расположения машин на месте аварии. Эту схему приобщили к материалам дела.

Затем сторона защиты ходатайствовала о проведении повторной комплексной судебно-медицинской и автотехнической экспертизы.

Адвокат Алла Мамченко указала, что ряд пунктов выполненной тверскими специалистами (имеющими небольшой опыт) специалистами не удовлетворил обе стороны. Эксперты не занимались комплексным анализом автотехнических и медицинских данных , и механизм аварии так и не определён. Защита заявила ходатайство о проведении повторной экспертизы в Северо-Западном центре экспертизы в Санкт-Петербурге.

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Тем не менее, суд отказал в проведении повторной экспертизы. Это было связано с тем, что о допущенных в ходе экспертизы нарушениях официально защита не заявляла. Ранее суд отказал в проведении частичной дополнительной экспертизы потерпевшей стороне. Таким образом, суд будет принимать в расчет данные тверских специалистов (которые сами отмечали, что не взаимодействовали друг с другом для дачи комплексной оценки).

Добавим, к делу приобщили материалы адвоката, полученные из ГИБДД о том, что горизонтальная разметка термопластиком на дорогу должна была наноситься, начиная с 13 января. Однако ранним утром этого дня на дороге ее не было.

Также сторона защиты представила суду медицинскую справку из клиники, в которой подсудимый проходил лечение после аварии, и в которой указывались последствия аварии для здоровья подсудимого. Суд принял решение направить дополнительный запрос в клинику для подтверждения выдачи этой справки. Затем ее тоже приобщат к делу.

Ряд диагнозов подтверждает справка из Псковской городской поликлиники, где Георгий Кухи находился на дневном стационаре и в момент совершения ДТП. При этом, препараты, которые он принимал, не мешали управлению транспортом, добавил Георгий Кухи. Суд решил направить в поликлинику запрос для прояснения этого вопроса.

Еще одним документом, характеризующим личность потерпевшего, стала справка о безвозмездной передаче квартир общей стоимостью 547 миллионов рублей администрации Псковской области. Квартиры были построены компанией, в которой подсудимый имеет долевую собственность. Суд попросил подкрепить справку экземпляром соглашения, заключенного с руководством региона и удовлетворил ходатайство о приобщении справки к материалам дела.

Также положительную характеристику дают соседи Георгия Кухи, проживающие как в Печорском, так и в Псковском районе. Жалоб на него в местные отделения полиции не поступало. Характеристику приложили к делу.

В ходе судебного заседания суд также рассмотрел заявление о выплате моральной компенсации супруги и сына погибшего Владимира Струтинского. В наследство от погибшего семье достались автомобиль (который был продан ) и загородный дом. Также у него остались родители, компенсацию чьих морально-нравственных страданий рассчитывает получить семья. О наличии других наследников у Владимира Струтинского его семье неизвестно, ответила на вопрос суда супруга.

Семья рассказала о трудностях, с которыми пришлось столкнуться после гибели Владимира Струтинского. В первую очередь — это морально-нравственные страдания. Поэтому потерпевшие сделали упор на моральной компенсации, а не на материальной. Супруга Струтинского поддержала заявленный иск в 10 миллионов рублей и подчеркнула, что после аварии ее состояние здоровья резко ухудшилось.

Также потерпевшие заявили о том, что морально-нравственные страдания им доставило поведение подсудимых и адвокатов в ходе следствия и судебных разбирательств. Потерпевшие уточнили, что сильную агрессию у них вызывает лично адвокат подсудимого Максим Шалаев. Дополнительно они хотели, чтобы суд учел необходимость обеспечить материальное благополучие супруги потерпевшего до конца жизни. Суд указал на невозможность удовлетворения последнего требования.

Адвокат Алла Мамченко подчеркнула, что необходимо уточнить критерии, которые определяют моральный вред. В иске потерпевших озвучиваются преимущественно потери материального плана — падение уровня жизни и снижение материальной обеспеченности. Защита не оспаривает наличия моральных страданий, но требует уточнить, что под ними понимается.

Прецеденты Псковского областного суда показывают: выплаты морального ущерба в аналогичных случаях составляют от 300 до 800 тысяч рублей, редко — миллион. И в данном случае сумма не должна превышать 2 миллионов рублей, высказала позицию защиты Алла Мамченко. Также она напомнила, что ранее подсудимый перевел 2 миллиона рублей на счет потерпевших, но те вернули ему эту сумму.

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«Какова логика? На 10 миллионов рублей вы согласны, а на 2 — нет?» - выступила адвокат и добавила: выплата должна быть произведена в том объеме, в котором это предусматривает закон.

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В заключение обе стороны сошлись в справедливом мнении: «Был бы подсудимый «Вася» простой — следствие уже давно завершили бы».

Ирина Быстрова