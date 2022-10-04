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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Renault врезался в ВАЗ в Великих Луках, пострадала 22-летняя девушка

05.10.2022 08:46|ПсковКомментариев: 0

Renault врезался в ВАЗ в Великих Луках 4 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

В 21:05 на улице Силина, 22 водитель Renault Megane Scenic 1986 года рождения при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу ВАЗу 21124 под управлением молодого человека 2003 года рождения, который ехал по встречному направлению прямо под запрещающий сигнал светофора. В результате Renault врезался в автомобиль.

За медицинской помощью с ушибом руки обратилась пассажирка ВАЗа 2000 года рождения.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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