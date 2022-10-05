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Три человека пострадали в результате ДТП в Пскове

Три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на пересечении улиц Максима Горького и Малясова в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

В 9:00 на улице Максима Горького, 61 произошло столкновение двух автомобилей: Lada Vesta, под управлением мужчины 1970 года рождения, и Volkswagen Tiguan, под управлением мужчины 1952 года рождения.

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По предварительным данным, водитель автомобиля Lada двигался в прямом направлении в сторону Дамбы. Tiguan выезжал от школы №5 и не уступил дорогу транспортному средству.

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В результате столкновения пострадали водитель автомобиля Lada, который самостоятельно обратился за помощью, и пассажирка 1983 года рождения. Она была доставлена в Псковскую областную больницу для осмотра. Кроме того, пострадала пассажирка Volkswagen Tiguan 1950 года рождения, также доставлена в областную больницу.