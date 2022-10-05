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Движение автомобилей затруднено на Кузнецкой в Пскове из-за ДТП

Движение автомобилей затруднено на улице Кузнецкой в сторону Октябрьского проспекта из-за дорожно-транспортного происшествия в Пскове сегодня утром, 7 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил очевидец.

На участке с круговым движением возле прокуратуры Псковской области произошло столкновение автомобилей Audi и Nissan. Проезд по правой полосе затруднен.

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Напомним, что это уже второе ДТП утром 7 октября в Пскове. Ранее на улице Максима Горького столкнулись два автомобиля. Пострадали три человека.