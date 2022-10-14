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Женщина получила травмы после наезда автомобиля в Пскове

Пешеход пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия в Пскове 13 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

В 18:00 в ведомство поступило сообщение от Псковской областной больницы о том, что к ним обратилась женщина 1965 года рождения с травмами после ДТП.

Сотрудники ГИБДД установили, что 13 октября в 16:30 водитель 1972 года рождения автомобиля Mersedez-Benz не уступил дорогу женщине, которая пользовалась преимуществом при переходе пешеходного перехода.

Женщину после осмотра в областной больнице отпустили домой.