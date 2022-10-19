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АвтоМир / Происшествия / ДТП

BMW и Škoda не поделили дорогу в Пскове

19.10.2022 11:21|ПсковКомментариев: 0

Мужчина пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Пскове 18 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

ДТП произошло в 11.45 у дома №28 на улице Вокзальной. Водитель автомобиля BMW X5, мужчина 1997 года рождения, при обгоне выехал на полосу встречного движения. Он нарушил правила дорожного движения, поскольку водитель движущегося впереди по той же полосе транспортного средства подал сигнал поворота налево, отметили в ведомстве. В результате произошло столкновение с машиной Škoda, за рулём которой был пскович 1975 года рождения. 

Водителя автомобиля Škoda доставили в Псковскую областную больницу, позже его отпустили. В ведомстве добавили, что водители были трезвы.

Теги: #ДТП #ГИБДД #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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