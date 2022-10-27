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Подростка сбил автомобиль на улице Генерала Маргелова в Пскове

Подростка сбил автомобиль на улице Генерала Маргелова в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 октября в 18:45. Водитель автомобиля Hyundai Creta совершила наезд на пешехода 2007 года рождения. Подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешехода госпитализировали в детскую областную больницу. Водитель трезв, уточнили в ведомстве.