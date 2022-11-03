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Пешеход погиб на дороге в Островском районе

Пешехода насмерть сбил автомобиль на дороге Псков - Невель в Островском районе ночью 2 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 4.00 на 344 километре автомобильной дороге Санкт Петербург - Псков - Невель. Водитель автомобиля Iveco 1977 года рождения на неосвещенном участке дороги при встречном разъезде наехал на жителя Острова 1982 года рождения, движущегося по полосе для движения во встречном направлении.

В результате ДТП автомашина получила технические повреждения, пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи.