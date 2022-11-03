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Стали известны подробности смертельного ДТП в Великих Луках

Водитель автомобиля Lada Priora погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Великих Луках 3 ноября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: Алина Иваровская / «Жесть по-псковски»

ДТП произошло около 22.40 у дома №16 на улице Зверева. Водитель автомобиля Lada Priora, великолучанин 1994 года рождения, не уступил дорогу машине Audi 100, за рулём которой был молодой человек 2001 года рождения. В результате произошло столкновение.

Водитель автомобиля Lada погиб, водителя Audi госпитализировали с множественными травмами.