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Иностранка на машине с псковскими номерами погибла в ДТП под Санкт-Петербургом

Гражданка Узбекистана на автомобиле с псковскими номерами погибла в ДТП под Санкт-Петербургом 11 ноября.

Фото: «Фонтанка»

Происшествие произошло около 11:20 на 136-м километре внутреннего кольца КАД, в Кронштадтском районе, сообщает «Фонтанка».

44-летний водитель ООО «Сберлогистика» на «Ладе Ларгус» этой же компании ехал от Кронштадта к Приморскому шоссе. Сломавшийся автомобиль Chery QQ с псковскими номерами стоял в средней полосе. Женщина-водитель находилась у багажника, туда и пришёлся сильный удар.

33-летняя женщина — гражданка Узбекистана, зарегистрированная в Петербурге. В Россию она приехала в 2019 году на заработки. Водитель «Ларгуса» к административной ответственности за нарушения ПДД в последнее время не привлекался. С него взяли подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 264, часть 3, УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Наезд на стоящее транспортное средство — типичный сценарий аварий на скоростных дорогах. По статистике, на КАД в остановившийся автомобиль врезаются через 5–8 минут, говорится в сообщении.