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Пассажир пострадал в результате наезда автомобиля на фонарь в Красногородске

Пассажир пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Красногородске сегодня, 13 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По информации ведомства, происшествие произошло в 2:40 на лице Больничная, 2. Водитель автомобиля Ford, женщина 1994 года рождения, не справилась с управлением транспортного средства и наехала на фонарный столб.

В результате аварии пострадал пассажир 2004 года рождения. Госпитализация не потребовалась. На месте работали сотрудники ГИБДД.