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ДТП на Рижском проспекте в Пскове произошло во время выполнения левого поворота

Стали известны подробности ДТП в Пскове на Рижском проспекте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, дорожная авария случилась 14 ноября около 13.00 у дома №83, его участниками стали водители автомобилей Peugeot 307 и Lada Largus.

Водитель Peugeot, мужчина 1978 года рождения, наехал на стоящее транспортное средство Lada Largus под управлением водителя 1952 года рождения. Peugeot двигался со стороны «Ленты» к улице Рокоссовского, а Lada из левой полосы поворачивала налево во дворы между домами 79 и 83.

Водитель Peugeot в объяснении сообщил, что двигавшийся перед ним автомобиль резко перестроился. Увидев поворачивающий автомобиль, он не успел остановиться.

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Пострадавших нет. Столкновение оформлено как ДТП с техническими повреждениями.