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Пассажир перевернувшегося грузовика в Великолукском районе сломал ключицу

Мужчина пострадал в результате опрокидывания грузовика в Великолукском районе 18 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственных источников.

ДТП произошло в 12.39 на 5-м километре автодороги Великие Луки - Новосокольники. Водитель автомобиля КамАЗ, мужчина 1984 года рождения, выбрал скорость, которая не обеспечивала возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился с управлением и съехал в кювет, машина опрокинулась.

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В результате ДТП пострадал пассажир, мужчина 1993 года рождения. Он получил закрытый перелом правой ключицы, его доставили в Великолукскую межрайонную больницу. Назначено амбулаторное лечение. Водитель был трезв.