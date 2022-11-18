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Четыре человека пострадали в результате ДТП в Пскове

Автомобили Kia и Nissan столкнулись на перекрестке улиц Юбилейной и Народной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 20 ноября, в 14.40. Водитель Nissan, гражданин Эстонии, не пропустил автомобиль Kia, который имел преимущество проезда перекрестка.

В результате ДТП четыре человека госпитализированы. По предварительным данным, в автомобиле Nissan пострадали водитель и его супруга. В Kia пострадали пассажиры автомобиля: женщина и девочка 2005 года рождения.

В ведомстве уточнили, что оба водителя были трезвыми.