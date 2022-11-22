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Водитель Chevrolet при повороте столкнулся с автомобилем в Пскове

Водитель Chevrolet при повороте столкнулся со встречным автомобилем в Пскове 21 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

В 7:50 на улице Юбилейной (у дома №1 на улице Яна Райниса) водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet, при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Toyota, за рулем которого сидел мужчина 1985 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия водители получили телесные повреждения, госпитализация не потребовалась.