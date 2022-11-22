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Инкассаторская машина вылетела в кювет и перевернулась в Гдовском районе

Инкассаторская машина угодила в кювет на 79-м километре трассы Псков – Гдов – Сланцы 21 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

В 10:30 водитель автомашины «Соболь» 1973 года рождения не учел погодные условия и выбрал скорость, не обеспечивающую постоянный контроль за транспортным средством и не справился с управлением. В результате автомашина съехала в кювет и опрокинулась.

Пострадал пассажир 1963 года рождения, госпитализация не потребовалась.